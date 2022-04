Iga Swiatek onderstreept goede vorm en pakt titel in Miami

Na het verlies van de eerste set was het verweer van Osaka verdwenen. Ze pakte in de tweede set, die nog geen half uur duurde, nog maar acht punten. Swiatek maakte het af op haar eerste wedstrijdpunt, na een slordige forehand-return van Osaka.

Voor de 20-jarige Swiatek betekende het al haar zeventiende zege op rij. Ze was vorige maand ook de beste op Indian Wells, dat ook wel ’het vijfde grandslamtoernooi’ wordt genoemd. Swiatek is vierde winnares ooit van de zogeheten ’Sunshine Double’. Bovendien is ze de jongste winnares van de twee hardcourttoernooien in de Verenigde Staten in hetzelfde jaar. Dat record stond op naam van Kim Clijsters, die 21 was toen ze in 2005 de toernooien van Indian Wells en Miami wist te winnen.

Swiatek neemt maandag de nummer 1-positie op de wereldranglijst over van Ashleigh Barty, die anderhalve week geleden haar loopbaan beëindigde. De Australische was vorig jaar de beste in Miami.

Osaka (24) begon de week als de mondiale nummer 77. De voormalig nummer 1 van de wereld en viervoudig grandslamwinnares stijgt door haar finaleplaats naar plek 36 op de wereldranglijst.