Erik Cornelissen herkozen als bestuurslid FIH

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hockey: Cornelissen herkozen in FIH

15.33 uur: Voorzitter Erik Cornelissen van de KNHB maakt ook de komende vier jaar deel uit van het bestuur van de internationale federatie FIH. Op het congres van de mondiale hockeybond werd Cornelissen herkozen. Hij begint aan zijn tweede termijn, net als Narinder Batra uit India die bij de voorzittersverkiezing net wat meer stemmen kreeg dan zijn Belgische uitdager Marc Coudron: 63-61.

Coudron, met 358 wedstrijden recordinternational in de nationale ploeg en sinds 2005 voorzitter van de Belgische bond, meldde zich in maart aan als tegenkandidaat bij de voorzittersverkiezing. Batra is sinds eind 2016 de internationale hockeybaas en begint nu aan zijn tweede termijn.

Cornelissen wil er via zijn rol als bestuurslid bij de FIH voor zorgen dat hockey „internationaal groter, breder en beter” wordt. „Het is belangrijk om onze sport goed te positioneren in het complexe en veranderende speelveld inclusief onze kracht om 100 procent genderneutraal te zijn in elk onderdeel van onze sport.”

Atletiek: Meer Russen in aanmerking voor Spelen

14.16 uur: De mondiale federatie World Athletics heeft nog eens 23 atleten uit Rusland toestemming gegeven om dit jaar onder neutrale vlag mee te doen aan internationale evenementen. Deze 23 Russen voldoen aan de strenge criteria. De Russische atletiekbond (RusAF) mag over twee maanden maximaal tien ’neutrale’ atleten naar Tokio sturen voor de Olympische Spelen. Eind vorige maand wees World Athletics al vier Russische atleten aan die in aanmerking komen voor deelname aan internationale evenementen.

De RusAF is al sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik in het land. Atleten uit Rusland zijn al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen.

Die regel werd in november 2019 ingetrokken na een nieuw dopingschandaal. In maart keurde World Athletics het herstelplan goed dat de Russische federatie heeft opgesteld om doping permanent uit te bannen, waarna werd besloten dat een beperkt aantal Russische atleten ook weer onder neutrale vlag aan internationale competities mag meedoen. Tot het einde van het jaar is de limiet op maximaal tien atleten gesteld.

Voetbal: MVV vervangt trainer Kalezic door Wels

13.58 uur: MVV heeft afscheid genomen van trainer Darije Kalezic en met Klaas Wels een opvolger aangesteld. De 47-jarige Wels werkte de afgelopen jaren bij TOP Oss, dat dit seizoen net boven MVV op de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie eindigde. Het verschil tussen beide ploegen was 1 punt.

Kalezic ondertekende vorig jaar een contract voor twee seizoenen in Maastricht, maar de 51-jarige oud-profvoetballer vertrekt nu al. „Onze samenwerking is heel intensief geweest en dat heeft heel veel energie van mij geëist”, zegt Kalezic.

De clubleiding van MVV denkt dat Wels de ingezette lijn onder Kalezic kan doorzetten. De 47-jarige Brabander werkte ruim vier jaar bij TOP Oss. „Wels is een man die prima past bij MVV. Hij zet de ingezette lijn van Darije Kalezic voort en dat is precies waar wij als MVV ook op zoek naar zijn gegaan”, zegt algemeen directeur Erik Noor. Wels wil met MVV „stap voor stap” richting de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Limburgse club degradeerde in 2000 uit de hoogste afdeling.

Voetbal: Jonker gaat derde seizoen in als hoofdtrainer Telstar

12.18 uur: Andries Jonker is ook volgend seizoen de hoofdtrainer en technisch directeur van Telstar. De 58-jarige Amsterdammer heeft met de leiding van de club uit de Keuken Kampioen Divisie overeenstemming bereikt over contractverlenging voor één jaar. Telstar eindigde dit jaar op de dertiende plaats.

Jonker volgde Mike Snoei in de zomer van 2019 op bij Telstar. Hij werd niet alleen trainer, maar ook technisch directeur in Velsen-Zuid. Jonker was eerder hoofdtrainer van onder meer FC Volendam, MVV, Willem II en VfL Wolfsburg. Hij werkte ook bij FC Barcelona, Bayern München, Arsenal en de KNVB.

„Als ik aan Andries denk, dan denk ik aan een vakman en een toegewijde afmaker”, zegt algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar. „In een ongekende periode heeft hij samen met zijn staf mooie prestaties neergezet, de spelers het beste uit zichzelf laten halen en is hij aanjager geweest van onderdelen van ons beleidsplan 2026. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat Andries deze lijn doortrekt in het nieuwe seizoen en nog vele jaren daarna.”

Golfer Mickelson halverwege PGA Championship aan de leiding

09.53 uur: De Amerikaanse golfer Phil Mickelson gaat halverwege het PGA Championship, een van de vier majors, aan de leiding. De 50-jarige ’Lefty’ moet de eerste plaats op The Ocean Course van Kiawah Island (South Carolina) wel delen met de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen. Beiden staan na twee rondes op 139 slagen (-5).

Mickelson won in zijn lange carrière vijf majors, de laatste in 2013 met het Brits Open. In 2005 schreef de Amerikaan het PGA Championship op zijn naam. Zijn voornaamste uitdager, de 38-jarige Oosthuizen, heeft één majortitel op zak: het Brits Open van 2010.

„Feit is dat ik het weekeinde in ga met een kans om te winnen”, zei Mickelson. „Ik speel heel goed en dat stemt me heel vrolijk.” Zijn landgenoot Brooks Koepka, tweevoudig winnaar van het toernooi, heeft na twee rondes 1 slag achterstand op Mickelson en Oosthuizen. De Amerikaan Collin Morikawa, die vorig jaar zegevierde op het PGA Championship, staat op de gedeelde 25e plaats. Aan de Amerikaanse major doen geen Nederlandse golfers mee.

Hendriks weet het zeker: Olympische Spelen worden veilig gehouden

09.25 uur: Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen komende zomer op een veilige manier plaatsvinden in Japan. Hendriks mocht de afgelopen drie dagen op uitnodiging van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meedoen aan de vergaderingen van de coördinatiecommissie van de Spelen. „Het moet veilig zijn voor de Japanse bevolking en de deelnemers. En dat zal het zeker zijn”, concludeert Hendriks.

Japan neemt ingrijpende maatregelen om de Spelen veilig en verantwoord te laten verlopen. Zo worden alle deelnemers regelmatig getest. Wie de regels overtreedt, moet terug naar huis. Een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast, zo blijkt uit diverse onderzoeken. De Japanners zijn bang dat de sporters, trainers, officials en journalisten die uit zo’n tweehonderd landen naar Tokio komen, voor verdere verspreiding van het coronavirus zorgen.

Atlete Hassan wint 800 meter in New York

09.23 uur: Atlete Sifan Hassan heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Verenigde Staten. De 28-jarige Nederlandse zegevierde in New York op de 800 meter in 2.01,54, bijna 5 seconden boven haar persoonlijk record (1.56,81). Ze bleef in het Icahn-stadion de Amerikaanse atletes Nikki Hiltz en Rebecca Mehra net voor. Vorige week begon Hassan haar outdoorseizoen met een overtuigende zege op de 5000 meter in Los Angeles (14.35,34).

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde woon- en trainingsadres in Portland in de Verenigde Staten. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.