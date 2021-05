Maurits Hendriks overtuigd van veilige Spelen in Tokio

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hendriks weet het zeker: Olympische Spelen worden veilig gehouden

09.25 uur: Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF is ervan overtuigd dat de Olympische Spelen komende zomer op een veilige manier plaatsvinden in Japan. Hendriks mocht de afgelopen drie dagen op uitnodiging van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) meedoen aan de vergaderingen van de coördinatiecommissie van de Spelen. „Het moet veilig zijn voor de Japanse bevolking en de deelnemers. En dat zal het zeker zijn”, concludeert Hendriks.

Japan neemt ingrijpende maatregelen om de Spelen veilig en verantwoord te laten verlopen. Zo worden alle deelnemers regelmatig getest. Wie de regels overtreedt, moet terug naar huis. Een meerderheid van de Japanse bevolking wil dat de Spelen worden afgelast, zo blijkt uit diverse onderzoeken. De Japanners zijn bang dat de sporters, trainers, officials en journalisten die uit zo’n tweehonderd landen naar Tokio komen, voor verdere verspreiding van het coronavirus zorgen.

Atlete Hassan wint 800 meter in New York

09.23 uur: Atlete Sifan Hassan heeft opnieuw een overwinning geboekt in de Verenigde Staten. De 28-jarige Nederlandse zegevierde in New York op de 800 meter in 2.01,54, bijna 5 seconden boven haar persoonlijk record (1.56,81). Ze bleef in het Icahn-stadion de Amerikaanse atletes Nikki Hiltz en Rebecca Mehra net voor. Vorige week begon Hassan haar outdoorseizoen met een overtuigende zege op de 5000 meter in Los Angeles (14.35,34).

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde woon- en trainingsadres in Portland in de Verenigde Staten. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.