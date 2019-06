Werk aan de winkel voor PSV bij start voorbereiding

PSV-trainer Mark van Bommel Ⓒ BSR/Soccrates

EINDHOVEN - PSV speurt op de transfermarkt naar versterkingen, maar de uitverkoop is in Europa nog lang niet begonnen. Terwijl de aanhang en trainer Mark van Bommel smachten naar nieuwe aanwas, hikt de club aan tegen de hoge transfersommen die in deze fase van de zomer nog worden gevraagd. Ondertussen is linksback Angelino wel op weg naar de uitgang en raakt PSV dus opnieuw een basisspeler kwijt.