Van Gerwen droogt Williams compleet af en noteert beste set op WK darts ooit

Van Gerwen begon zijn partij met wat slordigheidjes, want hoewel hij hem met 3-1 won bood hij Williams wel de ruimte om bij te blijven. Van slordigheid was in de tweede set geen enkele sprake, want de 33-jarige Vlijmenaar trapte het gaspedaal eens goed in. Sterker nog: Van Gerwen gooide de beste set ooit gegooid op een WK. Met een gemiddelde van 125.25 liet hij zijn tegenstander uit Wales compleet kansloos: 3-0.

De derde set was van hetzelfde laken een pak, want in no-time stond Van Gerwen alweer op 2-0. Williams noteerde nog een dappere180, maar bij een score van 82 mocht Van Gerwen voor het eerst voor de wedstrijd gaan gooien. Hij nam de tijd en zette zijn beurt weg op ’tops’, waarna de eerste wedstrijdpijl direct raak was.

Martijn Kleermaker Ⓒ ANP/HH

Kleermaker eenvoudig door

Kleermaker kwam meteen voortvarend uit de startblokken. De eerste set ging zonder een leg te verliezen naar The Dutch Gigant. In de tweede set wist Kleermaker zijn Chinese tegenstander meteen te breken. Hij behield daarna ook zijn eigen leg. Han deed nog wat terug door de derde leg te winnen, maar Kleermaker maakte de set meteen daarna af door zijn eigen leg razendsnel uit te gooien: 2-0.

In het begin van de derde set leek Kleermaker de openingsleg te verliezen, maar Han slaagde er met drie pijlen niet in om de 4 uit te gooien. Vervolgens pakte Han dan toch weer een leg: 1-1. De Nederlander pakte daarna twee legs op rij en trok de partij op de tweede wedstrijdpijl met 3-0 naar zich toe.

„Het zijn lastige wedstrijden, want je moet ze wel winnen”, keek Kleermaker terug bij Viaplay. „Je merkt dat je de wedstrijd helemaal in handen hebt. Je weet dat je de betere bent en dan is het lastig om je concentratie vast te houden.”

In de tweede ronde speelt Kleermaker nu vrijdag tegen de Engelsman Chris Dobey.

Van Gerwen

Later op de avond komt ook Michael van Gerwen voor het eerst in actie. Tegen Lewy Williams wil Mighty Mike zijn eerste stap zetten op weg naar zijn vierde wereldtitel.