Harde klap voor Pogba: Franse middenvelder mist WK

De 29-jarige Pogba koos er aanvankelijk voor geen operatie te ondergaan nadat hij zich tijdens een training in juli had geblesseerd aan zijn rechterknie. Hij wilde daarmee zicht houden op deelname later dit jaar aan het WK, waar Frankrijk de titelverdediger is.

Pogba keerde deze zomer terug in Turijn. Hij speelde de afgelopen jaren voor Manchester United, waar Erik ten Hag nu enkele maanden werkzaam is als trainer. Ook van 2012 tot 2016 kwam Pogba uit voor ’Juve’, waarmee hij vier keer op rij kampioen werd. Juventus speelt dinsdag in de Champions League een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

