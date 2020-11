’Wesley Sneijder wil Mark van Bommel bij FC Utrecht’

John van den Brom zit niet meer op de bank bij FC Utrecht door zijn toch plotselinge (naderende) vertrek naar Racing Genk. Bij FC Utrecht hoor je weinig teleurgestelde geluiden. Verweij stipt aan dat Van den Brom er de laatste wedstrijd ’als een dood vogeltje’ bij zat.

Nu is de vraag wie Van den Brom gaat opvolgen. Driessen en Verweij bespreken de opties. Chef voetbal Driessen tipt Henk Fraser als ervaren kandidaat die het bij zijn vorige clubs naar behoren heeft gedaan. Verweij geeft aan dat de naam van Mark van Bommel ook rondzingt. „FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren is toch gevoelig voor een grote naam. En Wesley Sneijder heeft Van Bommel van harte aanbevolen.”

Uiteraard gaat het verder over de resultaten van de Nederlandse clubs in de Champions League en Europa League. Het excuus van PSV-coach Roger Schmidt na de 4-1 zeperd in Griekenland tegen PAOK Saloniki wordt ’slap’ genoemd. Ook komt de knappe overwinning van Feyenoord tegen de nummer 1 uit Rusland, CSKA Moskou, aan bod.

Ajax sleepte een 1-2 overwinning uit het vuur in Denemarken tegen FC Midtjylland, maar maakte verdedigend weer een kwetsbare indruk. Driessen vraagt zich af hoe lang Ten Hag nog vertrouwen blijft houden in Perr Schuurs. Ook vinden de chef voetbal en de Ajax-watcher Verweij het opmerkelijk dat Davy Klaassen, ondanks zijn bizarre voorbereiding door corona niet in de basis stond.

Verder komen onder meer de macht van Martin Jol bij ADO Den Haag, de selectie van het Nederlands elftal en faalangst in het betaald voetbal ter sprake.