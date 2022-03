PSV-trainer Schmidt hoopt dat ’Poetin krijgt wat hij verdient’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„Het is moeilijk om te accepteren dat zoiets kan gebeuren in Europa. Dit raakt je. Het is niet gemakkelijk om gefocust te blijven op je job. Het is een heel ongebruikelijke situatie. Ik ben 54 jaar oud en ik heb in mijn leven nooit zo’n situatie meegemaakt. En dit allemaal door een crazy guy in Rusland. We moeten positief blijven en hoopvol blijven. Hopelijk gaat hij krijgen wat hij verdient.”