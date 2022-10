Atletiektoppers Femke Bol en Sifan Hassan distantiëren zich van geschetst beeld ’pestcultuur’

„Wij respecteren de verhalen en betreuren de voorvallen die de geïnterviewden hebben gedeeld met de journalisten. Ongepast gedrag jegens atleten mag nooit gebeuren. Wij hebben de samenwerking met Roskam als technisch directeur en Charles van Commenée als hoofdcoach anders ervaren en die willen we graag delen”, schrijven de atleten in een verklaring.

„Met acht medailles op de Olympische Spelen van Tokio heeft de Nederlandse atletiek haar beste resultaat ooit behaald. Dit succes is afgelopen seizoen bevestigd bij de wereldkampioenschappen in Eugene en de Europese kampioenschappen in München. Dit is mede te danken aan nieuwe impulsen die Roskam en Van Commenée aan het topsportprogramma hebben gegeven.”

Intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren

Omgangsvormen verhardden, ethische grenzen zijn overschreden en de sociale veiligheid nam af, schreven NRC en Trouw. Op nationaal sportcentrum Papendal, waar een groot deel van de nationale selectie traint, zou sprake zijn geweest van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en kleineren. Daardoor ontstond, zo werd geschetst, een angstcultuur.

Die cultuur herkennen veel atleten niet, zo blijkt uit het statement. „Tijdens deze ontwikkeling zijn onze ethische grenzen niet overschreden en hebben coaches en begeleiders ons integer behandeld. Dopinggerelateerde zaken zijn nooit ter sprake gekomen. Wij zijn nooit gepest, gekleineerd of geïntimideerd, maar hebben ons juist de afgelopen jaren gesteund gevoeld door de coaches en het begeleidingsteam. Ze inspireerden ons met hun eigen ervaringen en positieve motivatie.”

De verklaring werd ook ondertekend door onder anderen Anouk Vetter en Nadine Visser. Ook Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Nick Smidt, Jessica Schilder, Abdi Nageeye, Churandy Martina, Taymir Burnet, Hensley Paulina, Nout Wardenburg, Lieke Klaver, Terrence Agard en Sofie Dokter sloten zich aan bij de verklaring.

Reactie Van Commenée

,,Anno 2022 lijken meningen bepalend, of het nu die van atleten, begeleiders of media betreft. Ik richt mij bij voorkeur op de feiten: in dit geval de schandalige verdachtmaking in de media van het aanzetten tot het gebruik van dubieuze middelen.”

