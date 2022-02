Schaatser Nils van der Poel geeft medaille uit protest aan dissident

„Ik ben niet de stem van alle olympiërs, maar mijn vrienden en ik hebben ons leven gewijd aan het streven naar uitmuntendheid in de sport. Terwijl de Chinese regering ervoor heeft gekozen om onze dromen te gebruiken als politiek wapen om hun regime te legitimeren”, zei Van der Poel in een verklaring.

De kampioen op de 5 en 10 kilometer gaat verder: „Ik wens dat de mensenrechtenkwesties in China verbeteren en dat Gui Minhai wordt vrijgelaten. Het is veel gevraagd, maar het is de enige redelijke vraag.”

De plak die Van der Poel afstaat, won hij op de 10 kilometer. Het gouden kleinood werd overhandigd aan Gui Angela, de dochter van Gui Minhai.

’Spelen onverantwoord’

Van der Poel nam al eerder in duidelijke bewoordingen afstand van de gang van zaken in China. Bij thuiskomst in Zweden gaf de schaatser al aan: „De Olympische Spelen zijn geweldig, het is een fantastisch sportevenement waar de wereld verenigd is en landen elkaar ontmoeten. Maar zo’n evenement organiseren in China is precies wat Hitler deed voordat hij Polen binnenviel, en Rusland voorafgaand aan de inval in Oekraïne.”