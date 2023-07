Barça met Frenkie de Jong klopt Real Madrid in oefenpotje

FC Barcelona heeft in de eerste Clásico van dit seizoen Real Madrid met 3-0 geklopt. Ousmane Dembélé, Fermin Lopez en Ferrán Torres namen de doelpunten voor hun rekening. Frenkie de Jong stond in de basis in het oefenpotje dat werd afgewerkt in het Amerikaanse Dallas. Beide clubs zijn op tournee door de Verenigde Staten in voorbereiding op de start van de competitie.

Frenkie de Jong met Eduardo Camavinga Ⓒ ANP/HH