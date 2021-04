De Jong passkoning van Spanje: ’Alle ballen op Frenkie’

„Barça’s slogan: alle ballen op De Jong”, staat - vrij vertaald - te lezen boven een artikel op de site van het dagblad. „Ronald Koeman klaagde meer dan eens over de karrenvracht aan wedstrijden, maar als er één spelers is die geen slijtage vertoont, dan is dat Frenkie de Jong. Hij is een van de belangrijkste Barça-spelers, een onbetwiste vaste waarde en zijn prestaties zijn overweldigend: hij is de passkoning van La Liga.”

Marca pakt de feiten erbij en concludeert dat De Jong tot dusver 2.129 keer een bal toucheerde. Maar liefst 1952 deed de Oranje-international iets goed met het leer, wat neer komt op een slagingspercentage van bijna 92 procent.

Frenkie de Jong maakt indruk in Spanje. Ⓒ HH/ANP

Niemand op het Spaanse hoogste niveau komt bij De Jong in de buurt. Nummer twee op de lijst der passers is Dani Parejo van Villarreal met 2000 passen. In diens kielzog volgen De Jongs collega-Blaugrana Sergio Busquets (1880) en Toni Kroos van Real Madrid (1865).

Ook meeste minuten

De prestaties van De Jong zijn extra opvallend, omdat hij van alle FC Barcelona-spelers ook de meeste minuten maakt. Je zou zeggen: hoe langer je speelt, hoe groter de kans is dat je vermoeid raakt en fouten maakt, maar die vlieger gaat bij De Jong niet op. Hij stond aan 26 van de 28 duels aan de aftrap en speelde er 21 uit. Daarmee komt hij tot een totaal van 2.362 gespeelde minuten.

Waar bepaalde basisklanten soms gedeeltelijk rust krijgen tijdens een interlandperiode, omdat een bondscoach voor andere spelers kiest, was dat bij De Jong de afgelopen twee weken ook niet het geval. Bij Oranje moest hij vol aan de bak. Hij is de enige van de veertien Barça-internationals die geen minuut miste bij zijn nationale ploeg. Tegen Turkije, Gibraltar en Letland deed de middenvelder drie keer negentig minuten mee namens Nederland.

Frenkie de Jong miste de afgelopen interlandperiode geen minuut. Ⓒ HH/ANP

Centraal achterin

„Zijn koppositie op de ranglijst der passers is tevens bijzonder, omdat De Jong meerdere wedstrijden als centrale verdedigers heeft gespeeld”, gaat Marca verder. „Waaronder de laatste drie wedstrijden. Alles wijst erop dat hij daar tegen Valladolid, maandag in Camp Nou, weer staat.”

Met De Jong dus waarschijnlijk centraal achterin hervat FC Barcelona maandag als nummer van La Liga de jacht op koploper Atlético Madrid. Het verschil tussen beide teams, die elkaar op 9 mei treffen in Barcelona, is na 28 speelronden vier punten: 66 om 62.

Eerst wacht Koeman en zijn spelers op 10 april nog een clash met Real Madrid, dat derde staat, met een totaal van 60 punten.