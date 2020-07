Frank de Boer gelooft in ommekeer: ’Ik kan het omdraaien’

„Iedereen baalt hiervan. Ik ben de eerste om heel teleurgesteld te zijn”, vertelde De Boer na de uitschakeling tegen Amerikaanse media. „Ik kan alleen maar zeggen dat ik altijd mijn best zal blijven doen. Dat houd ik tot het einde vol. Ik weet dat ik deze negatieve fibe kan omdraaien en er een winnende fibe van kan maken. Vorig seizoen lieten we dat ook zien. Toen begonnen we ook vrij stroef. Ik ben ervan overtuigd dat we het met deze spelers kunnen veranderen. In de tweede helft liet de ploeg zien wat ik van ze wil zien. ”

De ploeg van coach Frank de Boer verloor ook het derde duel op het toernooi waarmee de Amerikaanse competitie na de coronapauze werd hervat. Voormalig PEC Zwolle-aanvaller Youness Mokhtar maakte het enige doelpunt dat Columbus Crew SC de koppositie opleverde in groep E.

Afgelopen voetbaljaargang begon Atlanta United het seizoen met slechts twee punten uit vier duels Na die beroerde start eindigde de ploeg van De Boer toch nog als tweede in de Eastern Conference.