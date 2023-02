PSV swingt in Eindhoven langs hekkensluiter FC Groningen

Eerder dit seizoen deed FC Groningen in de thuiswedstrijd PSV nog veel pijn. Het werd toen 4-2, nadat de Groningers in de laatste fase voor rust driemaal scoorden in acht minuten tijd. Het was een van de dure uitglijders van de Eindhovenaren, die ervoor gezorgd hebben dat PSV nu al evenveel verliespunten heeft als in het gehele vorige seizoen, toen de Brabanders als tweede achter kampioen Ajax eindigden.

Goede serie

PSV heeft dringend behoefte aan een goede serie om zich wat steviger te positioneren bovenin. Na de aftrap van het seizoen met vier gewonnen competitieduels op rij heeft het team van trainer Ruud van Nistelrooy nooit meer dan twee Eredivisie-duels achter elkaar weten te winnen. Gerekend vanaf de eerste uitglijder, uit bij FC Twente, had PSV tot gisteravond zelfs maar acht van de zestien in die periode gespeelde competitiewedstrijden gewonnen.

Tegen het zwakke FC Groningen kwam de zege nooit in gevaar. Het was een uiterst eenzijdig duel in het Philips Stadion en het enige wat de thuisploeg verweten kon worden, was dat de marge ondanks het enorme overwicht zo lang minimaal bleef.

Nadat Patrick van Aanholt midweeks tegen FC Emmen al in de basis was begonnen, was het ditmaal de beurt aan de andere deadline-day-aanwinst Thorgan Hazard om aan de aftrap te verschijnen. De Belg had gedurende zijn twee invalbeurten al voor het nodige rendement gezorgd met een goal tegen Feyenoord en een assist tegen FC Emmen.

Luuk de Jong neemt de eerste PSV-goal van de avond voor zijn rekening. Ⓒ ANP/HH

Een speciaal moment was in de 12e minuut, toen het publiek met lichtjes van de mobiele telefoon en een massaal applaus de ongeneselijk zieke perschef Thijs Slegers een hart onder de riem stak, zoals dat afgelopen zondag ook was gebeurd in De Kuip. Scheidsrechter Dennis Higler legde het spel even stil, zodat ook de spelers konden applaudisseren. Slegers was zelf met familie aanwezig bij de wedstrijd. Op de boarding hadden de gebruikelijke sponsoren ruimte gemaakt voor de wervingscampagne voor bloed- en stamceldonoren, die de Brabander in werking heeft gezet nadat hij bekend had gemaakt dat er voor hem geen genezing meer mogelijk is.

Nadat PSV al legio kansen onbenut had gelaten, zo trof een kopbal van Ibrahim Sangaré de lat, was het Luuk de Jong, die de score opende na een goede voorbereidende actie van Simons. Nadat de geroutineerde spits tegen FC Emmen een periode van drie maanden zonder goal had afgesloten, had Van Nistelrooy de hoop uitgesproken dat het de start van een goede serie zou zijn voor De Jong. Die wens kwam uit tegen FC Groningen.

Weinig in te brengen

Ondanks het enorme overwicht van PSV stond het bij de rust nog maar 1-0, waarmee FC Groningen nog altijd hoop mocht koesteren ondanks het uiterst zwakke verweer. Mister FC Groningen Jan van Dijk zag vanaf de perstribune hoe het door technisch directeur Mark-Jan Fledderus bij elkaar gekochte vreemdelingenlegioen heel weinig had in te brengen. In het Philips Stadion stonden twee van de zes winteraankopen in de basis: Elvis Manu en Johan Hove, maar ook zij verzopen in het geweld van de thuisploeg.

De Groningse illusie om tegen de verhouding in iets mee te nemen uit Eindhoven werd direct na rust uit de wereld geholpen. Simons zette zelf een aanval op, werd aangespeeld door Joey Veerman, maakte de bal goed vrij en pegelde schitterend raak in de bovenhoek: 2-0. Daarmee was de wedstrijd beslist, al liet PSV de teugels even vieren waardoor FC Groningen via een kopbal van Radinio Balker en een situatie waarin Aimar Sher alleen op Walter Benitez afging, twee goede kansen kreeg op de aansluitingstreffer. Die viel niet, omdat Sher zich liet vallen in de hoop een penalty te krijgen en scheidsrechter Higler daar niet in trapte.

Even later stond het 3-0. De Engelsman Jarrad Branthwaite, die midweeks tegen FC Emmen tweemaal had gescoord, heeft de smaak te pakken en kopte via de paal raak. In het restant van de wedstrijd voerde PSV de score verder op. Johan Bakayoko, die een sterke wedstrijd speelde als rechtsbuiten, maakte met een laag schot zijn derde competitiegoal van dit seizoen, terwijl de ingevallen Fabio Silva, in januari gehuurd van Wolverhampton Wanderers, zijn eerste doelpunt voor PSV maakte. Het slotakkoord was voor Guus Til, die in de rust Hazard was komen vervangen, die FC Groningen-doelman Michael Verrips verraste met een hakje. De uiteindelijke 6-0 zege was de grootste overwinning van PSV sinds de 7-1 zege tegen FC Volendam eind augustus.

