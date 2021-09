Premium Het beste van De Telegraaf

AZ is spookrijder in eigen strafschopgebied in Randers

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

In Randers mag Albert Gudmundsson het weer eens proberen in de voorhoede van AZ, maar ook de IJslandse aanvaller kan de Alkmaarders niet aan een zege in de Conference League helpen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - AZ-trainer Pascal Jansen wilde voor het Conference League-duel met Randers FC niet de nadruk leggen op het missen van kansen, maar na de schertsvertoning in Denemarken krijgen de Alkmaarse spelers strafwerk mee naar huis. De AZ’ers opereerden tegen de zwakke Denen tijdens dode spelmomenten als spookrijders in de eigen zestien: 2-2.