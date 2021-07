Arno Kamminga geniet van zilver: ’Ik wilde vooral racen met Adam Peaty’

De zwemmer was na afloop een beetje beduusd. „Het is geweldig, maar ik besef het nog niet echt, dat ik dit in mijn eerste grote finale doe”, zo reageerde hij na afloop. „Van tevoren wist ik dat ik hiertoe in staat was. Ik bedoel: je gaat niet voor niets met de tweede tijd naar de finale. Maar je moet het dan natuurlijk wel gewoon nog even doen.”

Dat hij zijn meerdere moest erkennen in de Brit Adam Peaty vond hij geen schande. „Ik wilde vooral gewoon met hem racen en meegaan met zijn eerste vijftig meter. Hij pusht me, want hij knalt ongelooflijk hard richting het keerpunt en daar ging ik in mee. Het lukte aardig om bij hem in de buurt te blijven, al waren die laatste meters echt heel erg pijnlijk, maar nu voel ik dat niet meer.”

Bekijk ook: Arno Kamminga pakt zilver op de 100 meter schoolslag

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 26 juli

Bekijk hier de medaillespiegel