Foto’s: olympisch en wereldkampioenen maken uitstapje naar padel en tennis

Kiran Badloe heeft de surfplank tijdelijk ingeruild voor een padelracket. Ⓒ René Bouwman

Vleuten - Het was een mooi beeld zaterdagavond in Vleuten, waar zeventien topsporters uit verschillende disciplines met elkaar de strijd aangingen in een padelkooi en op de tennisbaan. Het uitstapje naar een andere tak van sport leverde vooral lachende gezichten op, al was er zeker ook enige strijd te zien. Een topsporter is nu eenmaal moeilijk te temmen. Winnen was echter voor één keer niet het doel.