Eredivisie CV neemt standpunt in: geen tweejaarlijks WK

„Los van de devaluatie van de titel als die iedere twee jaar vergeven wordt, zijn de clubs hun spelers vijftien tot twintig dagen per jaar extra kwijt aan het nationale team. Dat is veel te veel”, aldus directeur Jan de Jong. „Dat leidt tot allerlei planningsproblemen voor de wedstrijdkalender van de Eredivisie, een mogelijke waardedaling door een toenemend media-aanbod van grote toernooien in de zomer en het belangrijkste: een verdere belasting van spelers met kans op nog meer blessures. Dit is de mening van alle divisies in Europa. Groot en klein.”

De Eredivisie CV heeft ook aan de UEFA gevraagd of zij zich wil uitspreken tegen een tweejaarlijks Europees kampioenschap. „De Eredivisie is daarmee voorstander van het behouden van de huidige balans tussen onze nationale wedstrijdkalender en de internationale club- en landelijke teamcompetities”, aldus de Nederlandse competitie.

Voordelen

Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, wil het aantal WK’s verdubbelen. „Er zijn veel voordelen aan verbonden. Zo geef je onder meer de kans aan meer landen om deel te nemen. Toen werd besloten het WK om de vier jaar te houden, zo’n honderd jaar geleden, telde de FIFA veertig landen. Het is tijd om de zaak te analyseren”, liet de FIFA-baas recent optekenen. Tevens zei Infantino vorige maand dat er momenteel „te veel wedstrijden zonder betekenis” zijn.

