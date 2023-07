Gouden waterpolosters weer thuis na feestje tot in late uurtjes: ’Dát hakte er aardig in’

GOUDA - „Jij bent ongetwijfeld in Gouda om de wereldkampioen te spreken. Ik heb zo met Sabrina meegeleefd en ben apetrots op mijn buurvrouw. Toen ze vanmorgen thuiskwam, had ik de vlag buiten hangen. Dat had ze dik verdiend.” De buurman van waterpoloster Sabrina van der Sloot steekt zondagochtend niet onder stoelen of banken hoe trots hij is dat er een wereldkampioen naast hem woont.

De katten Wobbe en Pepina wijken geen moment van de zijde van hun gouden bazin Sabrina van der Sloot. Ⓒ Foto René Bouwman