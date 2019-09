KNVB geeft openingsgoal Ajax aan Huntelaar

De KNVB volgt scheidsrechter Allard Lindhout, die de naam van de 36-spits op het wedstrijdformulier heeft gezet.

Huntelaar mocht in de veertiende minuut een vrije trap nemen en zag de bal via de rug van zijn ploeggenoot Dusan Tadic in het doel belanden. De Servische aanvoerder van Ajax eiste de treffer meteen op. Hij veranderde de bal ook duidelijk van richting.

Trainer Erik ten Hag en verdediger Joël Veltman vertelden maandag dat ze vonden dat Tadic de treffer verdiende. Nu de KNVB anders heeft beslist, kan Ajax binnen acht dagen beroep aantekenen bij de KNVB. „Ik weet niet of we dat doen”, zei Ten Hag. „We zijn nu met het duel van dinsdag met Lille bezig.”