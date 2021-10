PEC Zwolle vindt in Boudesteyn nieuwe algemeen directeur

„Op dit moment komt alles hartstikke mooi samen”, aldus Boudesteyn. „Voetbal is van jongs af aan mijn grote passie en na tientallen jaren als ondernemer is dit een perfect moment om mijn drive en ambitie in te gaan zetten om verder te bouwen aan de potentie van PEC Zwolle. Ik voel me ontzettend gedreven om deze mooie club verder vooruit te helpen en kan niet wachten om te beginnen.”

Naast PEC kwam Boudesteyn ook uit voor Excelsior en FC Groningen. Na zijn loopbaan als voetballer ging hij aan de slag als ondernemer. Onlangs verkocht hij zijn bedrijf. PEC Zwolle beleeft tot nog toe een moeizaam seizoen. De club staat laatste en heeft na negen speelronden pas 1 punt.

