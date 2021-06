Tsjechen in vervoering door prachtgoal Patrik Schick: ’Niet van deze wereld’

„Het is gewoon perfect. Een heerlijk gevoel, zeker als ik zo die herhaling zie. Ik heb de bal heel mooi geraakt, prachtig”, zei de 25-jarige speler van Bayer Leverkusen.

Sportdatabureau Opta berekende de exacte afstand op 45,5 meter. Sinds Opta de voetbalgegevens analyseert, vanaf 1980, is er op een EK nog nooit van zo ver gescoord. „Het is wel duidelijk dat dit het doelpunt van het toernooi is”, zei middenvelder Tomas Soucek. Bondscoach Jaroslav Silhavy ging nog verder. „Dit doelpunt was niet van deze wereld.”

Silhavy loofde ook het keeperswerk van Tomas Vaclik. „Het was een heel moeilijke wedstrijd en hij was fantastisch, we moeten hem oprecht bedanken. We willen nu doorzetten tegen de twee groepsfavorieten Kroatië en Engeland. Misschien volstaan drie punten om je te kwalificeren voor de achtste finales, maar ik denk dat er nog een punt nodig zal zijn om zekerheid te krijgen.”

Komende vrijdag staat Tsjechië in Glasgow tegenover Kroatië, dat met 1-0 verloor van Engeland.