Problemen voor Jérôme Boateng: voor de rechter na mishandelen vriendin

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het mishandelen van zijn vriendin. Hij zou haar tijdens een vakantie opzettelijk lichamelijk letsel hebben toegebracht. Op een dergelijk misdrijf staat een boete of maximaal 5 jaar celstraf, meldde een woordvoerder van de rechtbank.

De verdediger van Bayern München wil niet ingaan op de zaak. Eerder berichtten Duitse media over de kwestie en lieten advocaten van Boateng weten dat het een privézaak betrof met onbewezen claims van derden.

Boateng speelt sinds 2011 voor Bayern. Zijn contract in München loopt volgende zomer af. De aanklacht is al in februari 2019 ingediend, maar bleef lang liggen omdat de voetballer lang wachtte met het geven van zijn versie van het verhaal. De coronapandemie zorgde voor verdere vertraging. De zitting is op 10 december.