Max Verstappen toont nieuwe helm

Er zijn niet bijster veel veranderingen in vergelijking met de helm de die Nederlandse Formule 1-coureur vorig jaar droeg. Zijn nieuwste, persoonlijke sponsor heeft een prominente plek gekregen. „Dit jaar wilde ik er niet veel aan veranderen, omdat ik de witte achtergrond al mooi vond”, aldus Verstappen. ”Op de bovenkant hebben we dat dingen aangepast, voorheen was de leeuw vooral rood met wat goud, nu is het hoofdzakelijk goud met minder rood.”

