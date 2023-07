Prachtig gebaar: Pello Bilbao eert Gino Mäder met inzameling voor goed doel

„Ik wil in de voetsporen treden van Gino en daarbij zijn nalatenschap voortzetten in deze Tour de France”, laat de Bask weten via Twitter. „Ik zal 1 euro doneren aan het goede doel Basoaksos voor elke renner die achter mij finisht in de etappes. Het doel is om ontbost land te kopen en het opnieuw te beplanten met lokale soorten.”

Het is niet zomaar dat Bilbao voor dat goede doel kiest. Hij zet een actie verder die Gino Mäder ooit bedacht in de Vuelta van 2021. De Zwitser, die nauw bezig was met de natuur en de maatschappij, doneerde toen ook per etappe een euro voor iedere renner die achter hem eindigde. Hij zamelde toen bijna 5000 euro in voor een initiatief voor het vergroenen van Afrika. Nu zet Bilbao die actie verder, ter ere van Mäder.

Bilbao is niet de minste renner, dus de actie zou straks eens een heel mooi bedrag kunnen opleveren. Hoe dan ook is het een prachtig gebaar van de Spanjaard, die zo z’n overleden ploegmaat eert.

