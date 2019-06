Sagan pakt zeventiende etappezege in Zwitserland

De Slowaakse renner zegevierde in de derde etappe van de Ronde van Zwitserland; hij reed op een licht hellende aankomst in Murten de concurrentie in de laatste meters op afstand.

Sagan vierde al de 112e overwinning in zijn profcarrière. Het was zijn zeventiende ritwinst in de Ronde van Zwitserland. De renner van Bora-hansgrohe nam door de etappewinst ook de leiderstrui in bezit.

De Italiaan Elia Viviani spurtte naar de tweede plaats, de Duitser John Degenkolb eindigde als derde.

Bert-Jan Lindeman was in de 162 kilometer lange etappe van Flamatt naar Murten mee in de ontsnapping van de dag. De Nederlander van Jumbo-Visma reed met drie andere renners 154 kilometer aan kop, maar op 8 kilometer van de finish kwam er een einde aan de vlucht.