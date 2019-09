Engelse voetbaliconen gooien met modder

Het begon maandag met een filmpje van Owen, waarin hij vertelde dat hij tijdens de laatste jaren van loopbaan (bij Newcastle United, Manchester United en Stoke City) weinig plezier beleefde aan het voetballen. „De laatste zes à zeven jaar was ik er helemaal klaar mee. Ik vond het verschrikkelijk en kon niet wachtten om te stoppen”, zo bekende Owen.

De 49-jarige Shearer, die tussen 1996 en 2006 dankzij 148 goals in 303 duels uitgroeide tot een clublegende bij Newcastle, besloot daar venijnig op te reageren. „Wij vonden ook wel dat je kon stoppen, aangezien je maar liefst 130.000 euro per week verdiende.”

Shearer was niet bepaalde onder de indruk geweest van de prestaties van Owen bij Newcastle, zo wilde hij maar zeggen. De tien jaar jongere Owen scoorde bij The Magpies ’slechts’ 26 keer in 71 duels.

Alan Shearer Ⓒ AFP

De opmerking van Shearer was duidelijk tegen het zere been van Owen, die hard terugsloeg. „Ik weet niet of jij altijd zo loyaal was aan Newcastle als je vaak doet voorkomen. Ik kan me nog goed herinneren dat je bijna je handtekening bij Liverpool had gezet, omdat trainer Bobby Robson je op de bank had gezet. Je probeerde van alles om weg te komen.”

Een reactie van Shearer bleef vooralsnog uit. Al regende het reacties van andere prominenten. Onder wie oud-voetballer en Match of the Day-presentator Gary Lineker.

Chef sport Henry Winter van de Britse krant The Times reageerde geschokt op de ruzie. ,,Het is bijzonder treurig om te zien dat Shearer en Owen, twee van de beste Engelse spitsen ooit, twee vriendelijke en intelligente personen ook, elkaar openlijk aanvallen. Dit is slecht voor henzelf, Newcastle en Engeland. Alsjeblieft, ga met elkaar zitten en spreek dit uit.”

Owen was het daar mee eens. Hij had de felle reactie van Shearer naar eigen zeggen ook nooit zien aan komen. „Ik ben het met jet eens, Henry”, zo reageerde hij op het bericht van Winter. „Het is treurig. Ik snap niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Alan en ik zijn altijd goede vrienden geweest. Ik kwam er pas achter dat er een probleem was toen een gemeenschappelijke vriend me dat vertelde.”

Michael Owen Ⓒ AFP