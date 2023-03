Tottenham-Milan met vertraging van start LIVE Champions League: Bayern op rozen tegen PSG

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Volg de duels Bayern München - Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur - AC Milan vanavond van minuut tot minuut live via Telesport. Ⓒ DE TELEGRAAF

Welke sterrenensemble voegt zich woensdag bij Benfica en Chelsea in de kwartfinale van de Champions League? Bayern München of Paris Saint-Germain? De Duitsers hebben na de eerdere 0-1 zege in Parijs de beste papieren. De aftrap is om 21.00 uur. Dat geldt ook voor Tottenham Hotspur - AC Milan, waar de Italianen een 1-0 voorsprong verdedigen.