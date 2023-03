Programma Champions League: De Ligt enige Nederlander in Bayern-basis

Thomas Müller is het daarom ook niet eens met Kylian Mbappé, die zijn club PSG nog steeds als favoriet ziet. „Hij is een fantastische aanvaller”, blikte de Duitser vooruit naar de beslissende ontmoeting van woensdag tussen Bayern München en de kampioen van Frankrijk. „Maar wij hebben het eerste duel in Parijs met 1-0 gewonnen. Volgens mij zijn we daarom wel in het voordeel.”

Volg de duels Bayern München - Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur - AC Milan vanavond van minuut tot minuut live via Telesport. Ⓒ DE TELEGRAAF

Kingsley Coman maakte drie weken geleden het enige doelpunt in Parc des Princes. Bayern München wankelde in de slotfase wel nadat Mbappé was ingevallen. De aanvaller was onvoldoende fit om te starten. De topscorer aller tijden van PSG is er woensdagavond wel vanaf de eerste minuut bij in de Allianz Arena van München. „Ik snap wel dat Kylian veel zelfvertrouwen heeft”, zei Müller. „Hij is een fantastische aanvaller. Iedereen ziet hem denk ik wel graag spelen. Maar als ons plan werkt, dan zullen we hem weinig zien tijdens de wedstrijd.”

Bij PSG ontbreekt Neymar, die een zware enkelblessure heeft opgelopen. „Maar ik denk dat het voor PSG nog belangrijker is dat Mbappé er weer volledig bij is”, zei trainer Julian Nagelsmann van Bayern die geen beroep kan doen op de geschorste Benjamin Pavard. „We moeten ervoor zorgen dat Mbappé en Lionel Messi zo weinig mogelijk aan de bal komen. We gaan ook niet alleen verdedigen. We willen doelpunten maken.”

Matthijs de Ligt is de enige landgenoot in de basis van Bayern München. Ryan Gravenberch en Daley Blind zitten net zoals Noussair Mazraoui op de bank

Tottenham Hotspur - AC Milan

Tottenham Hotspur en AC Milan strijden woensdag (eveneens aftrap 21.00 uur) ook voor een ticket voor de volgende ronde. De Italianen wonnen vorige maand in San Siro met 1-0 van de Engelsen, na een treffer van Brahim Diaz, en hebben dus de beste uitgangspositie.

Manager Antonio Conte van Spurs keert tegen Milan terug op de bank. De Italiaan ontbrak in de afgelopen vier duels van de Engelse voetbalclub, vanwege de naweeën van een operatie aan een ontstoken galblaas.

„Ik heb de revalidatie onderschat en mezelf en mijn lichaam wat overschat. Ik wilde te snel weer beginnen”, zei Conte, die op 1 februari werd geopereerd en een week later al weer op het trainingsveld stond. Kort na het eerste duel met AC Milan kreeg Conte van de dokters het advies dat hij wat meer tijd moest nemen voor zijn herstel. Hij gaf daar gehoor aan en bleef de afgelopen weken thuis.

Conte liet het werk over aan zijn assistent Cristian Stellini. Onder diens leiding won Tottenham in de Engelse competitie met 2-0 van zowel West Ham United als Chelsea, maar verloor het daarna met 1-0 van Sheffield United (in de FA Cup) en Wolverhampton Wanderers.

Tegen AC Milan keert de 53-jarige Conte terug op de bank. „Ik heb mijn energie hervonden en die energie wil ik overdragen aan mijn spelers.” De Spurs moeten voor eigen publiek een achterstand zien weg te werken. „De druk die bij deze wedstrijd komt kijken, daar leven we voor. We zijn eerste geworden in de poule en we hebben nu de kans om Milan te verslaan en de kwartfinales te bereiken.”