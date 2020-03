UEFA volgend jaar alsnog naar Expo Haarlemmermeer

„Het is de expliciete wens van de UEFA om hier volgend jaar alsnog het IBC te realiseren”, zegt Jeroen Dona, directeur beurzen en evenementen bij Libéma. „We zijn daarover nu in gesprek. Maar of het ook lukt, is afhankelijk van zoveel factoren.” Bijvoorbeeld of Amsterdam ook volgend jaar met de Johan Cruijff ArenA weer een van de twaalf speellocaties van het EK is.

„Op dit moment is er geen reden om te denken dat dit een probleem gaat worden. De UEFA gaat met twaalf overheden en twaalf accommodaties in gesprek. Parallel daaraan voeren wij ook gesprekken over het IBC”, aldus Dona, die erkent dat volgend jaar al een aantal grote evenementen staan gepland in de Expo. Die zouden moeten wijken als het glazen gebouw volledig wordt omgetoverd tot IBC, de locatie waar alle tv-signalen uit de stadions samenkomen en worden doorgestuurd naar alle uitzendgerechtigden over de hele wereld. Het IBC wordt naast de twaalf stadions gezien als dertiende ’venue’ van het EK. Alle grote tv-stations maken vanuit het IBC hun uitzendingen van de EK-wedstrijden.

„Alle betrokken partijen zijn positief om het IBC alsnog naar de Haarlemmermeer te krijgen. Er wordt hard aan gewerkt”, aldus Dona. De komende weken en maanden zouden dagelijks ruim duizend mensen aan de slag zijn gegaan in de tot IBC omgetoverde Expo. Nu staat het complex in de buurt van Schiphol, in het dorpje Vijfhuizen, tot zeker begin augustus leeg. „De financiële schade is groot, maar dat geldt voor de hele evenementenindustrie. Hoe groot, dat valt nu nog niet te overzien. Dat hangt ook af van waar we nu met de UEFA op uitkomen. Maar nee, we kunnen ze hier in ieder geval geen rekening voor sturen.”