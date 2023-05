Almere City mag blijven dromen van Eredivisie na thriller tegen FC Eindhoven

Willem II of VVV-Venlo is de tegenstander van Almere in de halve finales van de play-offs. Voor FC Eindhoven is het seizoen voorbij. De Brabanders waren heel dicht bij een plek in de halve eindstrijd van de play-offs. Maar Anthony Limbombe stelde in de 95e minuut alsnog een verlenging veilig voor Almere. Rajiv van La Parra maakte in de 109e minuut het beslissende doelpunt.

Almere zette de bezoekers vanaf het eerste fluitsignaal onder druk. Maar Pascu miste voor open doel en Jorrit Smeets stuitte op doelman Jort Borgmans, de 20-jarige vervanger van Nigel Bertrams die tijdens het eerste duel tussen beide clubs een kaak brak bij een botsing met Van La Parra.

Knotsgekke slotfase

Almere domineerde en kwam voor rust niet in de problemen. Ook in de tweede helft drong de thuisploeg aan. Maar Jeredy Hilterman en Pascu kwamen niet tot scoren. Hilterman trof wel doel in de 80e minuut, met een hakbal achter zijn standbeen. Maar 4 minuten later was de stand alweer gelijk. Mawouna Amevor benutte een strafschop, na en handsbal van Smeets.

Almere leek geslagen, maar in de 5e minuut van blessuretijd maakte de ingevallen Limbombe gelijk.

Van La Parra was in de verlenging na een prachtige kopbal de gevierde man.