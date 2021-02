Motorsportcoryfee Gresini (60) verliest strijd tegen corona

„Het nieuws dat we nooit hadden willen geven en dat we helaas met jullie allemaal moeten delen. Na een gevecht van bijna twee maanden tegen Covid-19 is Fausto Gresini helaas overleden”, meldt zijn team Gresini Racing.

De tweevoudig wereldkampioen in de 125cc (1985 en 1987) lag al sinds 27 december in het ziekenhuis met corona. Eerst in zijn woonplaats Imola, later werd hij overgebracht naar Bologna. Daar verslechterde zijn situatie.

Als teambaas leidde Gresini onder anderen de Japanner Daijiro Kato (2001 in 250cc), Toni Elias (2010 in Moto2) en Jorge Martin (2018 in Moto3) naar de wereldtitel.