Leeuwinnen compleet op laatste training

Bondscoach Sarina Wiegman stond maandag met al haar 23 speelsters op het veld van het Stade Edmond Blanchet in Bédée, een stadje ten noordwesten van Rennes waar Oranje de laatste training voor het komende duel afwerkte. Terwijl in het grootste deel van Frankrijk volop de zon schijnt, regent het al de hele dag onophoudelijk in de regio Bretagne, waar de voetbalsters nu verblijven.

Stefanie van der Gragt lijkt klaar voor een rentree. De verdedigster hield knieklachten over aan de eerste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) en werd tegen Kameroen (3-1) en Canada (2-1) centraal achterin vervangen door Anouk Dekker. Van der Gragt traint nu al weer een paar dagen voluit mee en zou dinsdagavond in het Roazhon Park tegen Japan (aftrap 21.00 uur) kunnen starten.

Dekker en Jill Roord hebben een gele kaart op zak en missen de eventuele kwartfinale als ze geel krijgen tegen Japan. Na de kwartfinales vervallen die kaarten.