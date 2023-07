Max Verstappen boekt op Spa achtste Formule 1-zege op rij na indrukwekkende opmars

Verstappen had zaterdag ook al de sprintrace gewonnen én was vrijdag de snelste geweest in de kwalificatie voor de ’normale’ race op zondag, maar moest wel vanaf plek 6 starten dus vanwege die gridstraf. Uiteindelijk bleek het zondag tijdens de race allemaal niet heel veel voor hem uit te maken.

Max Verstappen kende een indrukwekkende opmars op Spa. Ⓒ ANP/HH

Pérez had op een droge baan een uitstekende start en stiefde polesitter Charles Leclerc al na enkele bochten voorbij om de leiding te pakken. Verstappen deed voorzichtig toen de rode lichten dimden, maar zat vervolgens toch al weer snel op P4, aan de staart van Lewis Hamilton. Carlos Sainz kende een matige start. Weer een minder begin voor Ferrari dus.

Voor de bijl

Hamilton kon de pijlsnelle Red Bull van de Nederlander niet meer achter zich houden en moest hem laten gaan. Verstappen kon op jacht naar Leclerc, die met zijn Ferrari van alles kon proberen, maar de RB19 is simpelweg te goed voor de rest van het veld: na pakweg 9 rondjes had Red Bull Pérez en Verstappen op één en twee liggen.

Pérez dook in ronde 14 de pits in, waardoor Verstappen aan de leiding kwam op Spa. Enkele rondjes later waren de rollen omgedraaid, waardoor de Mexicaan weer aan kop kwam. Maar niet voor heel lang, want in ronde 17 ging hij toch écht voor de bijl: Verstappen aan de leiding, Pérez naar P2. Leclerc lag nog altijd derde op dat moment.

’Almost lost it’

Wel kwam er wat regen aan, of in ieder geval spatjes op de baan. Uitkijken dus, waar Verstappen nog bijna in de problemen kwam door de gladheid. 'Almost lost it', meldde hij over de boordradio na een moment van overstuur. Maar de Limburger heeft natuurlijk wel voor hetere vuren gestaan.

Pérez kon vervolgens - nadat de regen uiteindelijk helemaal verdween - alleen maar toekijken hoe zijn teamgenoot Verstappen finaal bij hem wegreed. Er staat dit seizoen geen enkele maat op hem. Ruim 20 seconden voorsprong op nummer 2 Pérez bij de finish. De vraag lijkt alleen nog te zijn: wanneer pakt Verstappen zijn derde wereldtitel?

