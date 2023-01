Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe FC Utrecht-trainer Silberbauer drukt in mini-voorbereiding direct zijn stempel

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Michael Silberbauer wil na mooie Europese avonturen als speler ook als trainer met FC Utrecht Europa in. Ⓒ FOTO ANP

UTRECHT - FC Utrecht heeft al jarenlang Europese ambities, en ook de nieuwe trainer Michael Silberbauer is ingestapt met als doel de ambitieuze club richting Europees voetbal te leiden. De realiteit is dat de weg naar een Europees hoofdtoernooi voor een subtopper als FC Utrecht lang en vol obstakels is. Dat blijkt wel, want FC Utrecht bereikte twaalf seizoenen geleden voor het laatst een Europese groepsfase. Silberbauer weet dat als geen ander, want daar was de 41-jarige Deen zelf nog bij als speler.