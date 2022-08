US Open: Van de Zandschulp, Van Rijthoven maandag al in actie

De 26-jarige Van de Zandschulp krijgt zodoende weinig rust na het toernooi van Winston-Salem, waar hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in de halve finales uitkomt. Mogelijk speelt hij dit weekend ook nog de finale in de stad op zo’n 900 kilometer van New York. Die staat op zaterdag gepland.

Voor Van Rijthoven (25) wordt het zijn eerste wedstrijd in meer dan een maand tijd. In juli gaf hij op een challengertoernooi in Indianapolis op met een rugblessure.

Griekspoor loot Coria

Van de Nederlanders kent alleen Tallon Griekspoor zijn tegenstander. Hij lootte de Argentijn Federico Coria, de nummer 79 van de wereld. Griekspoor staat 46e op de wereldranglijst.

Titelverdediger Daniil Medvedev treft in de eerste ronde de Amerikaan Stefan Kozlov. De Rus mocht vanwege de door zijn land gevoerde oorlog in Oekraïne niet meedoen op Wimbledon, maar is in New York wel welkom. Dat geldt niet voor Novak Djokovic. De Serviër weigert zich te laten vaccineren tegen corona en komt daarom de Verenigde Staten niet in.

De Spanjaard Rafael Nadal, als tweede geplaatst, lootte de Australiër Rinky Hijikata.

Arantxa Rus

Arantxa Rus neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers. De 29-jarige Amerikaanse is de nummer 31 van de plaatsingslijst. Die positie bezet ze ook op de wereldranglijst. Rus (31) is de huidige nummer 96 van de wereld. Ze is de enige Nederlandse tennisster die rechtstreeks tot het hoofdtoernooi is toegelaten.

Serena Williams, voor wie de US Open mogelijk haar laatste toernooi wordt, maakt maandag haar opwachting. Zij treft in de eerste ronde Danka Kovinic uit Montenegro.

De Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, begint dinsdag haar toernooi tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. Kontaveit neemt het op tegen de Roemeense Jaqueline Adina Cristian. Al in de tweede ronde kan de Amerikaanse stuiten op Anett Kontaveit, de nummer 2 van de wereld uit Estland.