Van de Zandschulp en Van Rijthoven treffen qualifiers op US Open

Serena Williams, die waarschijnlijk aan haar laatste toernooi begint, neemt het in de eerste ronde op tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic. Al in de tweede ronde kan de Amerikaanse stuiten op Anett Kontaveit, de nummer 2 van de wereld uit Estland.

De Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, begint haar toernooi tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. Kontaveit neemt het op tegen de Roemeense Jaqueline Adina Cristian.

Rus neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen Shelby Rogers. Ⓒ ANP/HH

Griekspoor loot Coria

Bij de mannen kent van de Nederlanders alleen Tallon Griekspoor zijn tegenstander. Hij lootte de Argentijn Federico Coria, de nummer 79 van de wereld. Griekspoor staat 46e op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven weten nog niet tegen wie ze het in de eerste ronde opnemen. Beiden lootten een qualifier.

Titelverdediger Daniil Medvedev treft in de eerste ronde de Amerikaan Stefan Kozlov. De Rus mocht vanwege de door zijn land gevoerde oorlog in Oekraïne niet meedoen op Wimbledon, maar is in New York wel welkom. Dat geldt niet voor Novak Djokovic. De Serviër weigert zich te laten vaccineren tegen corona en komt daarom de Verenigde Staten niet in.

De Spanjaard Rafael Nadal, als tweede geplaatst, lootte de Australiër Rinky Hijikata.

De Jong één zege verwijderd van hoofdtoernooi US Open

Jesper de Jong heeft de derde en laatste ronde bereikt van het kwalificatietoernooi voor de US Open. De Nederlander was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Turk Altug Celikbilek, de nummer 234 van de wereld. De setstanden waren 6-2 en 7-5.

De 22-jarige De Jong staat 212e op de wereldranglijst. In de strijd om een plaats in het hoofdtoernooi treft hij de ervaren Federico Delbonis. De 31-jarige Argentijn is als dertigste geplaatst in het kwalificatietoernooi.

Gijs Brouwer is ook nog actief in de kwalificaties. Bij de vrouwen geldt dat voor Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono.