Ajax doet Kian Fitz-Jim voorstel tot 2024

Fitz-Jim, die de afgelopen week in het trainingskamp in De Lutte en in de tweede helft tegen Paderborn (4-1) een prima indruk maakte, heeft het voorstel in beraad. Niet de financiën zullen de doorslag geven, maar het plan dat Ajax met hem heeft.

Fitz-Jim speelde als amateur voor Buitenveldert en AFC, voordat hij in 2015 ging deel uitmaken van de AZ-opleiding. Die verruilde hij in de zomer van 2019 voor Ajax. Of hij Erik ten Hag ervan heeft overtuigd hem eind deze maand ook mee te nemen naar het trainingskamp in Oostenrijk, is nog niet bekend.

Tegen Paderborn zag Fitz-Jim de eerste helft vanaf de bank dat Dusan Tadic met schitterende assists Sébastien Haller en Mohammed Kudus in staat stelde de 1-0 en 2-0 aan te tekenen. Na rust schoot Danilo de 3-0 binnen en verzilverde Zakaria Labyad in twee instanties een strafschop (4-1). Het Duitse doelpunt tussendoor moest Lisandro Magallan zich aanrekenen en was een smetje op de wedstrijd voor de solide keepende Jay Gorter.