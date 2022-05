Liverpool houdt titelrace Premier League spannend tot slotdag

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Liverpool trad aan zonder Virgil van Dijk en Mohamed Salah. Beide vaste krachten moesten zich zaterdag vanwege blessures laten vervangen in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. Volgens Klopp is het tweetal op tijd fit zijn voor de finale van de Champions League eind deze maand tegen Real Madrid.

Binnen een kwartier keek Liverpool tegen een achterstand aan. Een van richting veranderd schot van Nathan Redmond belandde achter Alisson Becker in het doel: 1-0. In de 27e minuut was het weer gelijk nadat Takumi Minamino de bal formidabel tegen de touwen had geschoten: 1-1. In de tweede helft tekende Joël Matip voor de winnende treffer voor Liverpool.

De beslissing in de Premier League valt nu komende zondag. Manchester City, regerend kampioen, is bij winst in het thuisduel met nummer 14 Aston Villa kampioen. Als City punten verspeelt, kan Liverpool de titel bij een zege alsnog binnenhalen. Liverpool speelt eveneens een thuiswedstrijd, tegen Wolverhampton Wanderers, dat momenteel achtste staat.