Feyenoord moet Geertruida weken missen

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Lutsharel Geertruida. Ⓒ EPA

Lutsharel Geertruida staat voorlopig aan de kant bij Feyenoord. De verdediger van de koploper in de Eredivisie heeft een hamstringblessure opgelopen in de uitwedstrijd van Oranje tegen Frankrijk (4-0) en is naar verwachting enkele weken uitgeschakeld.