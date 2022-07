Met Guus Til en Luuk de Jong zijn weer twee PSV-vacatures ingevuld

Sinds Ruud van Nistelrooy twee weken geleden aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begon heeft de PSV-trainer met Walter Benitez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, De Jong en Til vijf nieuwe spelers gekregen. Daar komt sowieso nog het Braziliaanse talent Savinho bij, terwijl PSV zich ook voor de verdediging oriënteert op een versterking. Daarvoor is eerder de naam van Shakhtar Donetsk-verdediger Marlon gevallen.

Van Nistelrooy heeft niet te klagen over de mate waarin directeur voetbalzaken John de Jong, geruggesteund door de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands, hem ter wille is bij zijn start als hoofdtrainer. „Ik denk dat er fantastisch werk is geleverd, zodat er zo vroeg al zoveel jongens zijn gekomen. Binnen de financiële mogelijkheden die je als club hebt en mede op basis van de selectie die er al stond, ga je het ideale plaatje uitzetten. En daarin is een aantal successen gehaald. Hopelijk volgen er nog meer”, vertelde Van Nistelrooy na het oefenduel met Cercle Brugge (2-2).

Geleerd van verleden

Met het huidige transferbeleid, dat er nadrukkelijk op is gericht om vanaf begin augustus goed beslagen ten ijs te komen in de voorrondewedstrijden van de Champions League, laat Brands zien geleerd te hebben van het verleden. In 2013 bij de start van Phillip Cocu als hoofdtrainer van PSV werd die als beginnende trainer geconfronteerd met een piepjonge, onervaren selectie, wat hem bijna de kop kostte en dat seizoen slechts met de grootst mogelijke moeite tot Europees voetbal leidde.

Op vrijdagavond werd de terugkeer in Eindhoven van Luuk de Jong bekend. Voor de spits, die voor drie jaar heeft getekend, is drie miljoen euro betaald aan Sevilla. „Het is super, hij was onze target nummer één. Net als Benitez dat was. De prioriteitsposities één en negen zijn nu ingevuld met de nummer-één-kandidaten”, jubelde Van Nistelrooy.

Guus Til Ⓒ ANP/HH

Goed gesprek met Til

De PSV-trainer voerde zaterdag een goed gesprek met Til, waarna de Eindhovenaren de concurrentie het nakijken gaven. De middenvelder, vorig seizoen goed voor 21 goals namens Feyenoord, is inmiddels medisch goedgekeurd en tekent voor drie seizoenen plus een optiejaar.

PSV neemt Til in principe voor circa 4 miljoen euro definitief over van Spartak Moskou, als daarvoor goedkeuring komt van de FIFA. De transactie lijkt te gaan lukken via de Duitse Raiffeissen Bank. Mocht de deal toch op problemen stuiten vanwege de handelssancties tegen Rusland, dan bestaat de mogelijkheid om Til één jaar onder contract te nemen op basis van de FIFA-regels voor spelers in Oekraïne en Rusland en hem volgend jaar zomer voor drie jaar te contracteren. De Jong is direct aangesloten bij PSV, dat morgen op trainingskamp gaat in het Duitse Mariënfeld, en het is de bedoeling, dat ook Til maandagmiddag de bus instapt.