T-Mobile nieuwe hoofdsponsor FC Utrecht

Allereerst: dubbel gefeliciteerd. Hoe zijn jullie tot elkaar gekomen?

,,Dit is super nieuws’’, zegt algemeen directeur Thijs van Es. ,,Op een unieke dag, van het 50-jarig bestaan. Eind vorig jaar zijn we met elkaar in gesprek gekomen en dat bleek voor beide partijen direct interessant. Het is prachtig dat een internationaal merk als T-Mobile bij ons in de Nederlandse markt stapt om dit met elkaar aan te gaan. We hebben een meerjarenplan opgetuigd, waarbij T-Mobile ook onze innovation partner wordt.’’

Hoe zal dat zich uiten?

,,Bijvoorbeeld door het verbeteren van de beleving in het stadion voor onze supporters, met augmented en virtual reality. Dat wil zeggen dat er straks via de camera’s van smartphones statistieken van spelers te zien zijn tijdens een duel of dat bezoekers vanuit verschillende cameraposities dan de plek waarop zij zitten naar het duel kunnen kijken. Met de ontwikkeling van 5G en alles eromheen, is er op dat vlak enorm veel perspectief. Er zal in het stadion een experience center komen waarin we dit soort voorbeelden verder zullen laten zien. Met de ontwikkeling daarvan wordt snel begonnen.’’

Algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs van Es Ⓒ ANP

Dan hebben jullie met Bayern München mogelijk al een goed voorbeeld?

,,Bij Bayern zullen verschillende onderwerpen al aanwezig zijn. We zullen kijken naar wat er daar al is en hoe wij dat hier naartoe kunnen brengen.’’

Waarom vindt T-Mobile FC Utrecht zo interessant?

,,Het hele plaatje spreekt aan. De stad is economisch de nummer twee, als grootste groeizone van Nederland. Zo is de stad bezig met gebiedsontwikkeling rond het stadion, waar 600 tot 1000 woningen moeten komen en 2000 vierkante meter bedrijfsruimte. We gaan met FC Utrecht ook een volgende fase in, het bouwen van een topsportbedrijf. Er zit hier zoveel topsport, naast elkaar. Kampong hockey, Hellas atletiek waar Dafne Schippers ook vandaan komt, met UZSC hebben we de beste waterpoloers en er is volleybal op het hoogste niveau. We kijken hoe we van elkaar kunnen leren op het gebied van training en willen er een sportcampus van maken. Dat willen we op korte termijn definitief uitrollen en daarmee dus de route van FC Barcelona en Benfica zoeken. Dit is de ‘groene long’ van de stad. Het gaat beide partijen niet alleen om platte exposure, maar dit moet zich omzetten naar een samenwerking voor altijd. Wij willen, structureel in de top 5, steady doorgroeien en vinden het leuk een Ajax of PSV het ook heel lastig te maken als top 5-club. T-Mobile kiest de weg om het op te nemen tegen de Ziggo’s en KPN’s. Daarmee vinden we elkaar in een bepaalde strijdlustigheid en zijn we qua dna vergelijkbaar.’’

De rugsponsoren verdwijnen door de komst van T-Mobile, de financiële verbetering is dus aanzienlijk?

Lachend: ,,Die is voldoende.’’

Is het enigszins een pleister op de wond van het definitief mislopen van Europees veotbal en daarmee inkomsten?

,,Wij kijken er niet zo naar en dat ging ons niet om de inkomsten, maar het spelen van de bekerfinale. De route die we bewandelen, daar bevonden wij ons al op. Dit soort gebeurtenissen laten we daar niet tussen komen, wij bouwen gewoon door.’’

Technisch directeur Jordy Zuidam en FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren Ⓒ ANP Sport

Tot slot: hoe gaat de seizoenkaartverkoop?

,,Normaal verkopen we 9.000 kaarten, als we in deze tijd in eerste instantie richting de 6.000 gaan zijn we hartstikke blij. We hebben ook voor een wat afwijkende route gekozen, waarmee iets van de clubkaartwaarde kan worden teruggehaald bij onze partners.’’

Dus binnenkort kan men ook korting verwachten op een mobiel abonnement bij T-Mobile?

,,Haha, dat zou zomaar kunnen ontstaan.’’