Sifan Hassan start baanseizoen met 5 kilometer in Los Angeles

Tennis: Eenvoudige zege tennisser Djokovic in bijzijn publiek

13.29 uur: De Servische tennisser Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het Italiaans Open in Rome. De nummer 1 van de wereld rekende op gravel in twee sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 6-1.

In het stadion Foro Italico was voor het eerst weer publiek welkom. De tribunes waren voor ongeveer 25 procent van de capaciteit gevuld. Djokovic was daar erg blij mee. "Het was niet goed, het was geweldig. Ik heb het publiek gemist en het was heerlijk weer toeschouwers te zien", zei de 33-jarige Serviër, die het graveltoernooi in Rome al vijf keer op zijn naam schreef.

Djokovic, achttienvoudig grandslamwinnaar, treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Italiaan Matteo Berrettini.

Atletiek: Hassan opent baanseizoen met 5000 meter in Los Angeles

13.28 uur: Atlete Sifan Hassan opent zaterdag haar baanseizoen met een 5000 meter in Los Angeles. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter staat op de startlijst van de Track Meet, onderdeel van de American Track League.

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde adres in de Verenigde Staten. Ze kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum. De 28-jarige atlete treft in de wedstrijd in Los Angeles vooral Amerikaanse tegenstanders. Ze is op de 5000 meter houder van het Europees record met 14.22,12.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.

Afgelopen jaar liep Hassan nauwelijks wedstrijden, maar toch maakte ze grote indruk met de verbetering van het werelduurrecord (18,930 kilometer) en een Europees record op de 10.000 meter (29.36,67).

Voetbal: Van Es langer bij FC Twente Vrouwen

10.57 uur: Kika van Es (29) speelt ook komend seizoen voor FC Twente Vrouwen. De ervaren verdediger heeft haar contract bij de club uit Enschede verlengd. Van Es keerde begin dit seizoen terug bij FC Twente, waar ze in het seizoen 2017-2018 eveneens speelde. Daarna maakte ze de overstap naar Ajax en vorig seizoen speelde Van Es voor Everton. Eerder kwam de 69-voudig international uit voor Achilles ’29, PSV, VVV-Venlo en Willem II.

„FC Twente is een warme club en ik ben heel blij om nog een seizoen bij de club te spelen. Ik heb veel vertrouwen in de manier van werken van FC Twente én in deze spelersgroep. Het is een leuke mix van jonge, gretige talenten en speelsters met ervaring. Ik zie nog veel potentie en zit bovendien heel erg op mijn plek”, zei Van Es.

Basketbal: Harden viert rentree bij Nets met zege op Spurs

10.31 uur: James Harden heeft een succesvolle rentree gemaakt in de NBA. Hij maakte achttien punten, leverde elf assists en noteerde zeven rebounds voor zijn club Brooklyn Nets en droeg aanzienlijk bij aan de zege op San Antonio Spurs: 128-116.

Harden ontbrak achttien wedstrijden vanwege een hardnekkige hamstringblessure en begon ook tegen de Spurs niet in de basis. Desondanks kreeg hij de nodige speelminuten en bewees meteen zijn waarde. Landry Shamet was de topschutter bij Brooklyn Nets met 21 punten. DeMar DeRozan maakte 21 punten voor San Antonio Spurs, dat zijn zevende nederlaag in de laatste negen wedstrijden leed.

Atlanta Hawks en New York Knicks verzekerden zich van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Hawks versloegen Washington Wizards met 120-116. De Knicks kwamen niet in actie, maar profiteerden van de 102-94 nederlaag van Boston Celtics bij Cleveland Cavaliers. Atlanta kwalificeerde zich voor de eerste keer sinds 2017 voor de play-offs. Trae Young was de uitblinker bij de Hawks met 33 punten, negen assists en acht rebounds. In het verliezende kamp was Russell Westbrook goed voor 34 punten en vijftien assists.

Los Angeles Lakers, nog niet zeker van de play-offs, versloeg Houston Rockets nipt met 124-122. Bij de titelverdediger ontbrak opnieuw LeBron James; de sterspeler sukkelt met zijn rechterenkel.

Voetbal: Xavi verlengt bij Al-Sadd en stelt terugkeer naar Barcelona uit

09.42 uur: Barcelona moet nog even wachten op de terugkeer van clubicoon Xavi. De 41-jarige Spanjaard heeft zijn contract als coach van de Qatarese voetbalclub Al-Sadd verlengd. Volgens de club heeft Xavi voor twee jaar bijgetekend en blijft hij tot en met 2023 in Doha.

Het nieuws strookt niet met de berichten in de Spaanse media, die de afgelopen dagen vol overtuiging meldden dat Xavi niet zou bijtekenen en binnen afzienbare tijd zou terugkeren naar Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden speelde.

Barça speelde dinsdag gelijk tegen Levante (3-3) en lijkt daarmee de kans op de Spaanse titel te hebben vergooid. Ronald Koeman zei na dat duel te beseffen dat zijn positie bij Barcelona opnieuw ter discussie zal komen te staan. Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds een aanbod af.