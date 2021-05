Vormer, Lang en Dost verliezen weer punten in Belgische titelstrijd

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Geen doelpunten bij duel Antwerp - Club Brugge

20.48 uur: Antwerp en Club Brugge zijn in hun duel in de play-offs om de Belgische titel niet tot scoren gekomen. Door het gelijkspel blijft Brugge met 5 punten voorsprong op Genk koploper in de kampioenspoule. Antwerp heeft net als Anderlecht 8 punten minder dan Brugge.

De koploper in de Belgische competitie wist in het Bosuilstadion in Antwerpen net als de thuisploeg weinig kansen te creëren. Brugge speelde met de Nederlanders Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang. Die laatste werd vlak voor het einde van de wedstrijd gewisseld.

Hockey: Den Bosch zege verwijderd van landstitel

20.23 uur: Hockeysters Den Bosch zege verwijderd van landstitel

De hockeysters van Den Bosch zijn nog maar één zege verwijderd van de landstitel. De ploeg van trainer Raoul Ehren won bij Amsterdam het eerste duel van de finale van de play-offs met 1-0.

Frédérique Matla nam in het Wagener Stadion in de 20e minuut het doelpunt voor haar rekening. Ze haalde uit met haar backhand.

Zaterdag is de tweede wedstrijd in Den Bosch en mocht Amsterdam die winnen, dan volgt zondag de beslissing op het complex van Den Bosch.

De hockeysters van Den Bosch kunnen de twintigste titel in de clubhistorie pakken. In het seizoen 2018-2019 ging de titel naar Amsterdam, vorig seizoen was er door de uitbraak van het coronavirus geen kampioen. Sinds het seizoen 1997-1998 greep Den Bosch slechts drie keer naast de landstitel, die ook in 2008-2009 en 2012-2013 naar Amsterdam ging.

Wielrennen: Van Vleuten wint Spaanse eendagskoers in Navarra

19.45 uur: Annemiek van Vleuten heeft de wielerkoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa in Spanje op haar naam geschreven. De 38-jarige renster van Movistar kwam na 128 kilometer tussen Zudaire en Lekunberri met een minieme voorsprong op landgenote Demi Vollering over de streep. De Italiaanse Elissa Longo Borghini werd derde.

Van Vleuten en Vollering waren in het natte weer in de Spaanse regio Navarra al eerder met z’n tweeën ontsnapt, maar waren bijgehaald door vier wielrensters. Na een aanval in de slotkilometers leek Van Vleuten alleen op weg naar de zege, maar Vollering kwam nog heel sterk terug. De renster van Movistar moest alles geven om het gat te houden met de concurrente van SD Worx en dat lukte net.

De eendagskoers Emakumeen Nafarroako Klasikoa is de eerste van een serie wedstrijden die de wielrensters de komende dagen rijden in Spanje. Voor Van Vleuten, die de wedstrijd vorig jaar ook won, is het de vijfde zege van het seizoen.

Golf: Van Driel haalt cut op British Masters

19.38 uur: Golfer Darius van Driel is de enige Nederlandse deelnemer op de British Masters die de cut heeft gehaald. Van Driel had op de tweede dag 70 slagen nodig voor de achttien holes en dat waren er vier minder dan op de openingsdag. Van Driel noteerde vier birdies en twee bogeys.

Voor Lars van Meijel en Wil Besseling zit het toernooi er na twee dagen op. Van Meijel kwam tot een score van 71, maar was met een score van 77 matig begonnen in Sutton Coldfield. Besseling komt dit weekend niet meer in actie na een ronde van 77 slagen, net als op woensdag.

Schoonspringen: Van Duijn als tweede naar EK-finale op de toren

19.16 uur: Schoonspringster Celine van Duijn heeft zich bij de EK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale op de toren. De 28-jarige Van Duijn kwam in de kwalificatie na vijf sprongen van 10 meter hoogte tot een score van 289,60 punten. Alleen titelverdedigster Sofia Lyskoen uit Oekraïne deed het beter met 297,25. De finale is donderdagavond.

EK-debutante Guurtje Praasterink eindigde als veertiende en greep naast een plek in de finale met de beste twaalf. De 18-jarige Praasterink kwam tot een puntentotaal van 251,55.

Bij de EK van twee jaar geleden in Kiev pakte Van Duijn zilver achter Lyskoen. Een jaar eerder zorgde de Nederlandse voor een grote verrassing door de Europese titel te veroveren op de toren bij de EK in Edinburgh.

Van Duijn heeft zich op de 10-metertoren verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Inge Jansen komt daar in actie op de 3-meterplank. Als duo wisten Van Duijn en Jansen zich niet te kwalificeren bij het synchroonspringen.

Tennis: Nadal overleeft twee matchpoints in Rome

17.56 uur: Rafael Nadal heeft op het masterstoernooi van Rome vroegtijdige uitschakeling met veel moeite kunnen voorkomen. De negenvoudig kampioen overleefde in de derde ronde twee wedstrijdpunten en knokte zich met 3-6 6-4 7-6 (3) langs de Canadees Denis Shapovalov. De partij duurde drie uur en 27 minuten.

Nadal stond na het verlies van de eerste set in de tweede set met 3-0 achter, met een kans op 4-0. De Spaanse nummer 3 van de wereld won echter vijf games op een rij. In de derde set moest hij bij een 6-5-achterstand op eigen service twee matchpoints wegwerken.

Voor Nadal verloopt het gravelseizoen niet succesvol. Hij pakte weliswaar de titel in Barcelona, maar op de masterstoernooien van Monte Carlo en Madrid bleef hij in de kwartfinales steken.

Vorig jaar werd Nadal in de kwartfinales uitgeschakeld in de Italiaanse hoofdstad. Toen was de Argentijn Diego Schwartzman hem de baas.

In de kwartfinales neemt Nadal het vrijdag op tegen Alexander Zverev, die hem vorige week in Madrid nog de baas was. De 24-jarige Zverev, de nummer 6 van de wereld, wist het toernooi in de Spaanse hoofdstad uiteindelijk te winnen.

Zverev was in Rome in de derde ronde met 4-6 6-3 6-4 te sterk voor de Japanner Kei Nishikori, die in de derde set een 4-1-voorsprong uit handen gaf. „Daar zie je de waarde van het publiek. Want zonder fans zou dit duel gespeeld zijn”, zei Zverev, die na afloop de Italiaanse fans bedankte voor hun steun.

Vorige week won Zverev met 6-4 6-4 van Nadal.

Poolen: Nederlands poolteam kansloos in kwartfinale

17.29 uur: Voor het Nederlandse poolteam is de World Cup of Pool voorbij. In de kwartfinale gingen Niels Feijen en Marc Bijsterbosch met ruime cijfers 9-1 onderuit tegen Engeland C.

Darren Appleton en Karl Boyes hadden als vrij snel een 6-0 voorsprong in de race naar 9 gewonnen racks, alvorens het Nederlandse team een rack wist te winnen.

Engeland C speelt in de halve finale tegen het team van Slowakije, dat verrassend Japan met 9-8 versloeg en geruime tijd tegen een achterstand aan keek.

Hockey: Bloemendaal op voorsprong in finale play-offs

16:48 uur De hockeyers van Bloemendaal hebben de leiding genomen in de finale van de play-offs. In Utrecht werd Kampong na shoot-outs verslagen. Na de reguliere speeltijd was de stand 2-2.

In het eerste duel van de finale nam Bloemendaal snel een voorsprong via Florian Fuchs. Jip Janssen en Martijn Havenga zetten de thuisploeg vervolgens op 2-1 met twee benutte strafcorners, maar de Belg Arthur Van Doren maakte vlak voor tijd gelijk.

Bjorn Kellerman miste namens Kampong de beslissende shoot-out. In de shoot-outserie moest David Harte, de Ierse keeper van Kampong, nog gewisseld worden wegens een blessure.

Het duel begon later wegens technische problemen bij de videoscheidsrechter.

Voetbal: Revaliderende Witsel zeker van plek in Belgische EK-selectie

14:02 uur Hoewel de Belgische middenvelder Axel Witsel herstellende is van een zware achillespeesblessure, gaat hij toch mee naar het EK. Bondscoach Roberto Martinez zei op de VRT dat de 110-voudig international zeker is van een plek in de selectie.

„Witsel selecteren is een risico, maar er is de tijd en de ruimte om dat risico te nemen”, zei Martinez. Vanwege de coronapandemie mogen de bondscoaches van de deelnemende landen 26 in plaats van 23 spelers selecteren. Het biedt Martinez naar eigen zeggen de mogelijkheid om Witsel mee te nemen, ook al is het onzeker wanneer de 32-jarige middenvelder van Borussia Dortmund topfit is. Witsel scheurde begin dit jaar de achillespees in zijn linkerbeen.

Tennis: Eenvoudige zege tennisser Djokovic in bijzijn publiek

13.29 uur: De Servische tennisser Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het Italiaans Open in Rome. De nummer 1 van de wereld rekende op gravel in twee sets af met de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina: 6-2 6-1.

In het stadion Foro Italico was voor het eerst weer publiek welkom. De tribunes waren voor ongeveer 25 procent van de capaciteit gevuld. Djokovic was daar erg blij mee. „Het was niet goed, het was geweldig. Ik heb het publiek gemist en het was heerlijk weer toeschouwers te zien”, zei de 33-jarige Serviër, die het graveltoernooi in Rome al vijf keer op zijn naam schreef.

Djokovic, achttienvoudig grandslamwinnaar, treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tsitsipas en de Italiaan Matteo Berrettini.

Atletiek: Hassan opent baanseizoen met 5000 meter in Los Angeles

13.28 uur: Atlete Sifan Hassan opent zaterdag haar baanseizoen met een 5000 meter in Los Angeles. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter staat op de startlijst van de Track Meet, onderdeel van de American Track League.

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde adres in de Verenigde Staten. Ze kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum. De 28-jarige atlete treft in de wedstrijd in Los Angeles vooral Amerikaanse tegenstanders. Ze is op de 5000 meter houder van het Europees record met 14.22,12.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.

Afgelopen jaar liep Hassan nauwelijks wedstrijden, maar toch maakte ze grote indruk met de verbetering van het werelduurrecord (18,930 kilometer) en een Europees record op de 10.000 meter (29.36,67).

Voetbal: Van Es langer bij FC Twente Vrouwen

10.57 uur: Kika van Es (29) speelt ook komend seizoen voor FC Twente Vrouwen. De ervaren verdediger heeft haar contract bij de club uit Enschede verlengd. Van Es keerde begin dit seizoen terug bij FC Twente, waar ze in het seizoen 2017-2018 eveneens speelde. Daarna maakte ze de overstap naar Ajax en vorig seizoen speelde Van Es voor Everton. Eerder kwam de 69-voudig international uit voor Achilles ’29, PSV, VVV-Venlo en Willem II.

„FC Twente is een warme club en ik ben heel blij om nog een seizoen bij de club te spelen. Ik heb veel vertrouwen in de manier van werken van FC Twente én in deze spelersgroep. Het is een leuke mix van jonge, gretige talenten en speelsters met ervaring. Ik zie nog veel potentie en zit bovendien heel erg op mijn plek”, zei Van Es.

Basketbal: Harden viert rentree bij Nets met zege op Spurs

10.31 uur: James Harden heeft een succesvolle rentree gemaakt in de NBA. Hij maakte achttien punten, leverde elf assists en noteerde zeven rebounds voor zijn club Brooklyn Nets en droeg aanzienlijk bij aan de zege op San Antonio Spurs: 128-116.

Harden ontbrak achttien wedstrijden vanwege een hardnekkige hamstringblessure en begon ook tegen de Spurs niet in de basis. Desondanks kreeg hij de nodige speelminuten en bewees meteen zijn waarde. Landry Shamet was de topschutter bij Brooklyn Nets met 21 punten. DeMar DeRozan maakte 21 punten voor San Antonio Spurs, dat zijn zevende nederlaag in de laatste negen wedstrijden leed.

Atlanta Hawks en New York Knicks verzekerden zich van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Hawks versloegen Washington Wizards met 120-116. De Knicks kwamen niet in actie, maar profiteerden van de 102-94 nederlaag van Boston Celtics bij Cleveland Cavaliers. Atlanta kwalificeerde zich voor de eerste keer sinds 2017 voor de play-offs. Trae Young was de uitblinker bij de Hawks met 33 punten, negen assists en acht rebounds. In het verliezende kamp was Russell Westbrook goed voor 34 punten en vijftien assists.

Los Angeles Lakers, nog niet zeker van de play-offs, versloeg Houston Rockets nipt met 124-122. Bij de titelverdediger ontbrak opnieuw LeBron James; de sterspeler sukkelt met zijn rechterenkel.

Voetbal: Xavi verlengt bij Al-Sadd en stelt terugkeer naar Barcelona uit

09.42 uur: Barcelona moet nog even wachten op de terugkeer van clubicoon Xavi. De 41-jarige Spanjaard heeft zijn contract als coach van de Qatarese voetbalclub Al-Sadd verlengd. Volgens de club heeft Xavi voor twee jaar bijgetekend en blijft hij tot en met 2023 in Doha.

Het nieuws strookt niet met de berichten in de Spaanse media, die de afgelopen dagen vol overtuiging meldden dat Xavi niet zou bijtekenen en binnen afzienbare tijd zou terugkeren naar Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden speelde.

Barça speelde dinsdag gelijk tegen Levante (3-3) en lijkt daarmee de kans op de Spaanse titel te hebben vergooid. Ronald Koeman zei na dat duel te beseffen dat zijn positie bij Barcelona opnieuw ter discussie zal komen te staan. Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds een aanbod af.