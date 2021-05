Xavi verlengt contract in Qatar

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Harden viert rentree bij Nets met zege op Spurs

10.31 uur: James Harden heeft een succesvolle rentree gemaakt in de NBA. Hij maakte achttien punten, leverde elf assists en noteerde zeven rebounds voor zijn club Brooklyn Nets en droeg aanzienlijk bij aan de zege op San Antonio Spurs: 128-116.

Harden ontbrak achttien wedstrijden vanwege een hardnekkige hamstringblessure en begon ook tegen de Spurs niet in de basis. Desondanks kreeg hij de nodige speelminuten en bewees meteen zijn waarde. Landry Shamet was de topschutter bij Brooklyn Nets met 21 punten. DeMar DeRozan maakte 21 punten voor San Antonio Spurs, dat zijn zevende nederlaag in de laatste negen wedstrijden leed.

Atlanta Hawks en New York Knicks verzekerden zich van een ticket voor de play-offs in de NBA. De Hawks versloegen Washington Wizards met 120-116. De Knicks kwamen niet in actie, maar profiteerden van de 102-94 nederlaag van Boston Celtics bij Cleveland Cavaliers. Atlanta kwalificeerde zich voor de eerste keer sinds 2017 voor de play-offs. Trae Young was de uitblinker bij de Hawks met 33 punten, negen assists en acht rebounds. In het verliezende kamp was Russell Westbrook goed voor 34 punten en vijftien assists.

Los Angeles Lakers, nog niet zeker van de play-offs, versloeg Houston Rockets nipt met 124-122. Bij de titelverdediger ontbrak opnieuw LeBron James; de sterspeler sukkelt met zijn rechterenkel.

Voetbal: Xavi verlengt bij Al-Sadd en stelt terugkeer naar Barcelona uit

09.42 uur: Barcelona moet nog even wachten op de terugkeer van clubicoon Xavi. De 41-jarige Spanjaard heeft zijn contract als coach van de Qatarese voetbalclub Al-Sadd verlengd. Volgens de club heeft Xavi voor twee jaar bijgetekend en blijft hij tot en met 2023 in Doha.

Het nieuws strookt niet met de berichten in de Spaanse media, die de afgelopen dagen vol overtuiging meldden dat Xavi niet zou bijtekenen en binnen afzienbare tijd zou terugkeren naar Barcelona, de club waarvoor hij tussen 1998 en 2015 liefst 767 officiële wedstrijden speelde.

Barça speelde dinsdag gelijk tegen Levante (3-3) en lijkt daarmee de kans op de Spaanse titel te hebben vergooid. Ronald Koeman zei na dat duel te beseffen dat zijn positie bij Barcelona opnieuw ter discussie zal komen te staan. Xavi was in januari 2020 al in beeld bij de Catalaanse club na het ontslag van hoofdcoach Ernesto Valverde. Hij wees destijds een aanbod af.