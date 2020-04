Simona Halep ziet één voordeel aan schrappen Wimbledon

De 28-jarige Roemeense veroverde vorig jaar op het ’heilige’ gras in Londen haar tweede grandslamtitel. Halep overklaste toen de Amerikaanse Serena Williams in de finale.

„Als titelverdedigster mag je op Wimbledon de eerste partij op het centercourt spelen. Dat lijkt me iets heel bijzonders. Ik kijk er naar uit om dat volgend jaar te doen”, aldus Halep, die er rekening mee houdt dat er dit jaar helemaal niet meer wordt getennist. „Dat is het ergste scenario dat ik in mijn hoofd heb. Maar goed, ik weet zeker dat we hier doorheen komen als we luisteren naar de autoriteiten en veilig thuis blijven. Het zou mooi zijn als we de US Open nog kunnen spelen, maar dat is ook onzeker vanwege de problemen die er nu in New York zijn.”