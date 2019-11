Video: Eerste interlandgoal en blessure Mazraoui

Tijdens de interlandbreak wordt er niet alleen op de Europese velden gevoetbald, waar men strijdt om een EK-ticket. In Afrika spelen de landen om deelname aan de Africa Cup of Nations. Marokko, met Mazraoui, Hakim Ziyech en Nordin Amrabat in de basis, ging op bezoek bij Burundi. De Leeuwen van de Atlas gingen er eenvoudig met de winst vandoor: 0-3.

Het openingsdoelpunt in die wedstrijd kwam op naam van Mazraoui. Na een klein half uur was Mazraoui alert toen de keeper van Burundi een vrije trap niet onder controle kreeg. Youssef En-Nesyri maakte nog voor rust 0-2 en in de slotfase bepaalde Achraf Hakimi de eindstand op 0-3.

Voor Marokko is het de eerste zege in de kwalificatie. Vorige week werd het 0-0 tegen Mauritanië.

De Ajacied werd in de tweede helft gewisseld wegens een enkelblessure. Mazraoui kwam verkeerd terecht en moest het veld verlaten. De ernst van de blessure is nog niet bekend.