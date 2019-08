Oranjevrouwen flitsend van start in EK-kwalificatie

De regerend kampioen van Europa was in Tallinn zoals verwacht veel te sterk voor Estland: 0-7. Vivianne Miedema en Sherida Spitse maakten beiden twee doelpunten in de A. Le Coq Arena, waar de Estse vrouwen met bijna 2000 mensen op de tribunes wel een toeschouwersrecord vierden.

Omschakelen

Het was dus even omschakelen voor de speelsters van Oranje toen ze in Tallinn het veld opliepen. Weinig toeschouwers, amper sfeer en een tegenstander die 96 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. „EK- en WK-finales starten hier, vandaag”, zei aanvoerster Sari van Veenendaal tegen haar ploeggenotes in de kring die ze vlak voor de aftrap vormden. Die boodschap kwam aan, want Oranje - met Lineth Beerensteyn en Jill Roord op de flanken - maakte ondanks de omstandigheden een gemotiveerde indruk.

Na schoten op de lat (Roord) en Miedema (paal) viel in de 27e minuut dan eindelijk de openingstreffer. Miedema speelde zichzelf vrij op de rand van het zestienmetergebied en schoot met links hard raak. Daarna ging het hard. Roord tikte de 2-0 binnen en Spitse schoot even later haast achteloos een vrije trap binnen. In de tweede helft deed de recordinternational dat nog een keer, nu met een fraaie knal vanaf zo’n 25 meter.

Invalster trefzeker

Met Shanice van de Sanden en Stefanie van der Gragt als invalsters ging Oranje in het laatste uur door met scoren. Via goals van Miedema, Dominique Bloodworth en invalster Ellen Jansen werd het 0-7. Dinsdag speelt Nederland het tweede kwalificatieduel, wanneer in Heerenveen Turkije op bezoek komt.