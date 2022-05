Premium Het beste van De Telegraaf

Bellator-vechtster zet dankzij dag bij politiecorps ’mentale stap’ Denise Kielholtz test zich tegenover politiehond: ‘Comfortabel in het oncomfortabele’

Denise Kielholtz: „Ik heb een angst overwonnen, het voelt als een nieuwe stap in mijn mentale ontwikkeling.” Ⓒ Bellator

KROMMENIE - Denise Kieholtz (33) is er nog steeds heilig van overtuigd dat ze naast wereldkampioen kickboksen ook de beste MMA-vechtster op deze aardbol kan worden. De weg naar goud lig echter bezaaid met kuilen en drempels, zo weet ze als ervaren vechter al lang. Iets wat ze opnieuw ervaarde in haar laatste partij, waarin ze op pijnlijke wijze struikelde. Om zich (nog) beter te wapenen tegen toekomstige tegenspoed toog Kielholtz recent naar het politiekorps in Zaandam, waar ze zich onder meer vrijwillig liet aanvallen door een politiehond en zo een grote angst overwon. ,,Ik ben comfortabel in het oncomfortabele.”