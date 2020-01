Liverpool wint weer en loopt verder uit op verliezend Leicester

De koploper won met 1-0 in Londen dankzij een doelpunt van Roberto Firmino, die in de 37e minuut na ene prachtige actie verwoestend raak schoot. Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd speelden, liep zo nog maar eens drie punten uit op achtervolger Leicester City, dat zich eerder op zaterdag in eigen stadion had laten verrassen door Southampton: 1-2.

Bijzondere statistiek

Door de nipte zege is Liverpool nu de enige club uit een van de vijf grootste competities - Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk - ooit die twintig van de eerste 21 duels in winst weet om te zetten. Dit seizoen heeft Liverpool pas twee punten verspeeld. Alleen de uitwedstrijd tegen Manchester United leverde geen zege op.

Tottenham Hotspur, dat in de slotfase een aantal goede mogelijkheden op de 1-1 kreeg, verloor voor het eerst sinds 2008 de eerste twee wedstrijden van een kalenderjaar. Op nieuwjaarsdag bleek Southampton met 1-0 te sterk. De ploeg van José Mourinho is de nummer 8 van de Premier League.

